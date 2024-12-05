دلالة رد حزب الله على خروقات الاحتلال لوقف اطلاق النار

العالم - العين الاسرائيلية

بعد سيل الخروقات الاسرائيلية لوقف اطلاق النار في لبنان رد حزب الله باطلاق صورايخ على موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ما تسبب بموجة من المخاوف في صفوف مستوطني الشمال وتساؤلات كثيرة في الاعلام العبري حول تداعيات هذا الرد على اتفاق وقف اطلاق النار.

وقال الباحث السياسي، مهدي عقيل ان بعد اقرار وقف النار ، تمادى الاسرائيلي في الخروقات على مستوى جنوب الليطاني وشماله وكانه اعتبر ان بند حرية الحركة التي حصل عليه كضمانة من امريكيا لم يدخل في نص الاتفاق هو حق مكتسب له، لكن حزب الله كان له بالمرصاد من خلال تلك العملية وبذلك رسمت المقاومة قواعد الاشتباك المستقبلية بين حزب الله والكيان الاسرائيلي.

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