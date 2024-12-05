قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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اجتماع مرتقب يوم غد بين وزراء خارجية ايران والعراق وسوريا في بغداد
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جيش الاحتلال: مقتل 32 ضابطا وجنديا منذ بدء العملية شمال غزة قبل شهرين
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جيش الاحتلال: مقتل 32 ضابطا وجنديا منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة
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طائرة مسيرة تلقي قنبلة على باب الاستقبال بمستشفى كمال عدوان شمال غزة
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تونس تعرب عن تضامنها مع دمشق وتدعو المجموعة الدولية لمساندة سورية
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نحو 40 شهيدا بقصف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم
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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمنطقة زمرد في منطقة الدعوة وسط قطاع غزة
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مصادر لبنانية:تحليق للمسيّرات الحربية المعادية باجواء منطقة الزهراني بالجنوب
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إصابات بقصف مدفعية الاحتلال قرب شارع جولس شرق مخيم النصيرات
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سرايا القدس تبث مشاهد لتفجير آليات للاحتلال والاشتباك مع جنوده في جنين