الخميس ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الحياة تدب بالضاحية الجنوبية في بيروت من جديد بيد ابنائها

الخميس ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

بدأ سكان الضاحية الجنوبية في بيروت إصلاح منازلهم ومحالهم التجارية بأيديهم بعد الهجمات الإسرائيلية التي دمرت أحياء بأكملها. وبمجرد الإعلان عن اتفاق وقف العدوان حتى بدأت الحياة تدب في الضاحية الجنوبية. ورش رفع الأنقاض وتنظيف الطرقات لا تتوقف وسط تصميم من أبناء المنطقة على إرادة الحياة واستمرار مبايعتها للمقاومة ونهج الشهداء.

العالم - مراسلون

ظن الاحتلال انه يمكن ان يكس ارادة هؤلاء الناس في الضاحية الجنوبية لبيروت، ظن اذا هدم بيوتهم ودمر املاكهم انه قضى على كل شيء، لكن الان في الضاحية الجنوبية تقام عمليات رفع الانقاض وتنظيف الطرقات سارية على قدم وساق حتى تكون الحياة قابلة للاستمرار رغم ما يتمناه العدو.

وقالت مواطنة ايرانية " نحن نسكن في هذا المبنى مقابل المبنى المهدم بالتاكيد تدمر الطابق الاول كله، لكنها ليست مشكلة لاننا نحارب من اجل ارضنا ووطنا الحجر يتعر لكن الكرامة لا تشترى".

حركة تنبض بالحياة وبنفس الوقت تشير الى ان الاستمرار هو يقين لا يمكن الاستغناء عنه في ظل شعب يعيش من اجل ان تكون كرامته مرفوعة.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

آخر تطورات مواجهات الجيش السوري مع المجموعات الإرهابية في حماة

رئيس سابق لـ"الشاباك": نتنياهو طلب مني التجسس على شخصيات خلال حدث أمني

كاميرا العالم توثّق الدمار بمنزل شمال غزة جراء القصف الإسرائيلي