شاهد.. الحياة تدب بالضاحية الجنوبية في بيروت من جديد بيد ابنائها

العالم - مراسلون

ظن الاحتلال انه يمكن ان يكس ارادة هؤلاء الناس في الضاحية الجنوبية لبيروت، ظن اذا هدم بيوتهم ودمر املاكهم انه قضى على كل شيء، لكن الان في الضاحية الجنوبية تقام عمليات رفع الانقاض وتنظيف الطرقات سارية على قدم وساق حتى تكون الحياة قابلة للاستمرار رغم ما يتمناه العدو.

وقالت مواطنة ايرانية " نحن نسكن في هذا المبنى مقابل المبنى المهدم بالتاكيد تدمر الطابق الاول كله، لكنها ليست مشكلة لاننا نحارب من اجل ارضنا ووطنا الحجر يتعر لكن الكرامة لا تشترى".

حركة تنبض بالحياة وبنفس الوقت تشير الى ان الاستمرار هو يقين لا يمكن الاستغناء عنه في ظل شعب يعيش من اجل ان تكون كرامته مرفوعة.

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