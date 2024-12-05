غريب آبادي: لإيران والصين مواقف مشتركة من القضايا الدولية

وكتب غريب آبادي الذي يزور بكين، على حسابه في منصة "إكس" إنه التقى اليوم وكيل وزارة الخارجية الصينية ماجاو شو في بيكن، وتم خلال اللقاء البحث في الحوار الأخير بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في جنيف حول إمكانية استئناف المحادثات الرامية لرفع العقوبات.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار المشاورات بين الطرفين بخصوص القضايا الدولية المهمة والمزيد من تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المنظمات الدولية.

وتابع أن إيران والصين، وفضلا عن علاقاتهما الاستراتيجية الثنائية، لديهما مواقف مشتركة ومتقاربة تجاه القضايا الدولية المختلفة.

وأضاف غريب آبادي أن: الحوار والتعامل وتبادل وجهات النظر المستمر والممنهج مع الصين فيما يخص القضايا الحقوقية والدولية المختلفة، لتعميق التنسيق والتعاون في هذه الموضوعات، أمر ضروري.. إن ايران والصين، يعارضان الأحادية القطبية ومتفقان في الرأي على تعزيز الجنوب والحوكمة العالمية العادلة والمنصفة.