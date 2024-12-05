منشق عن تنظيم ’تحرير الشام’: أوكرانيون دربوا الإرهابيين على استخدام المسيرات

العالم - سوريا

وقال "أبو محمد الإدلبي" إنه "ولأسباب عديدة عمد لترك تلك المنظمة لكن السبب الرئيسي هو أن أقاربه وعائلته يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة".

وقام لبعض الوقت بنقل معلومات استخباراتية إلى أجهزة الاستخبارات السورية، ثم غادر "هيئة تحرير الشام" بأمان وهو الآن على الأراضي الخاضعة لسيطرة دمشق.

وقال: "منذ فترة طويلة كنت أنتمي إلى أحد فصائل "هيئة تحرير الشام"، ومنذ فترة طويلة، أكثر من عام، يقوم قادة هيئة تحرير الشام بتدريب (المسلحين) على استخدام الأسلحة الخفيفة، مثل مدافع رشاشة وقاذفات قنابل وأنواع أخرى من الأسلحة. ومع مرور بعض الوقت وصل ضباط أو متخصصون أجانب إلى المنطقة وقام المدربون بعد وصولهم باختيار مجموعة من الشباب للتدريب على تقنيات الطائرات المسيرة، بما في ذلك التحكم في طائرات انتحارية".

وأضاف الإدلبي: "بعد التدريب، أطلعني أحد القادة الميدانيين في "هيئة تحرير الشام"، وهو صديقي، على مقطع فيديو لطائرة مسيرة تضرب أهدافا عسكرية. وكانت المسيرة الأوكرانية تضرب مواقع الجيش الروسي دون تحديد موقعها وبعد الانتهاء من التدريب، علمنا أن الخبراء الموجودين هم من الجنسية الأوكرانية".

وأشار إلى أن المدربين الأوكرانيين قاموا بتدريب المسلحين الشباب على استخدام طائرات الكاميكازي (الانتحارية) المسيرة ضد مواقع الجيش الروسي في إدلب وفي جميع أنحاء سوريا.

وتحدث مصدر عسكري روسي يدرس نماذج الطائرات المسيرة التي يستخدمها الإرهابيون في سوريا، عن المهارات والتقنيات التي تلقوها من المدربين الأجانب.

وقال: "أستطيع التأكيد أن المسلحين يتم تدريبهم على يد متخصصين ومدربين أجانب. لقد كنت بنفسي في المنطقة العسكرية الشمالية ورأيت كيف تعمل المسيرات هناك، وبعد وصولي إلى هنا، لاحظت أن المسلحين يستخدمون نفس التكتيكات كما هو الحال بالنسبة للأوكرانيين، يمكنني أن أستنتج من ذلك أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية موجودة في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأضاف أنه بدأ المسلحون باستخدام مسيرات انتحارية في الليل وهذا يعني أنها مجهزة بالفعل بكاميرات ليلية أو أجهزة تصوير حرارية. هذا التكتيك هو نموذجي بالنسبة للأفراد العسكريين الأوكرانيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وقال: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كل عينة تحتوي على كتابات باللغة الإنكليزية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمسلحين العرب"، مؤكدا أن عناصر الاستخبارات الأوكرانية يقومون بتدريب هؤلاء الإرهابيين على المسيرات.