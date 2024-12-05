قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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وزير الدفاع السوري: التنظيمات الارهابية تقف خلفها دول اقليمية ودولية
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وزير الدفاع السوري: قواتنا مضطرة للكر والفر وتقدم وانسحاب الى بعض النقاط
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وزير الدفاع السوري: قواتنا تضطر لاستخدام اساليب مناسبة في خوض المعارك
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وزير الدفاع السوري: نخوض اليوم معركة شرسة مع اعتى التنظيمات الارهابية
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القسام تستهدف قوة راجلة من 50 جنديا بعبوة مضادة للافراد جنوب مدينة غزة
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التلفزيون السوري: وزير الدفاع العماد علي محمود عباس يتلو بيانا بعد قليل
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سانا: الفيديوهات المفبركة تستهدف الدولة ومؤسساتها العليا لخلق الفوضى
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الاعلام السورية تحذر من فيديوهات مفبركة للارهابيين حول تنحي الرئيس الاسد
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الصحة اللبنانية: 5 جرحى بغارة اسرائيلية على بلدة عيترون جنوب البلاد
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قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية