وزير الخارجية السوري يصل بغداد لعقد اجتماع مع نظيريه العراقي والإيراني

و وصل وزير الخارجية السوري بسام صباغ ومعاونيه حبيب عباس وأيمن رعد إلى بغداد، لعقد اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للبحث بآخر التطورات في سوريا، على أن يتوجه بعدها إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد المقبل اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في سوريا.

ويأتي الاجتماع المرتقب بناء على طلب من سوريا لبحث هجوم الارهابيين في الشمال السوري وما يحصل على الأرض وتداعياته.

منذ 27 نوفمبر الماضي، تتعرض سوريا لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

وأعلن الجيش السوري اليوم الخميس، الانسحاب من قلب مدينة حماة وإعادة الانتشار في محيطها وسط معارك مع حشود كبيرة من الجماعات المسلحة وعلى عدة محاور، حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، لكن ما لبث ان اعلن استرجاع عدد مواقع وفك الحصار عن وحداته في جبل زين العابدين.

كما أعلن مصدر عسكري سوري اليوم، تصدي الدفاعات الجوية لمسيّرات معادية في أجواء دمشق وإسقاط مسيرتين دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأفادت وزارة الدفاع السورية بأن الطيران الحربي السوري والروسي قضى على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ويواصل تدمير آلياتهم ومواقعهم في المنطقة.