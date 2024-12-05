قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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غارة جوية اسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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الطيران يقصف الارهابيين بمحور جبل الاكراد في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا
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قوات الاحتلال تعتقل فتى مصابا بمواجهات بمدخل مخيم الجلزون شمال رام الله
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الطيران السوري - الروسي يقصف مواقع تحركات الارهابيين بريفي حماة وادلب
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البنتاغون: اصابات الجنود المحتملة كانت اثر استهداف القاعدة الاميركية بالفرات
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البنتاغون: 3 جنود اميركيين في سوريا يخضعون لتقييم اصابات برضوض دماغية
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مصادر لبنانية:تحليق منخفض للطيران المسيّر الاسرائيلي فوق بيروت وضواحيها
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زلزال بقوة 7 درجات يضرب كاليفورنيا الاميركية وتحذيرات من وقوع تسونامي
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القسام: استهدفنا قوة راجلة اسرائيلية من 50 جنديا بعبوة في حي تل الهوا بغزة
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وزير الدفاع السوري: سيبقى الجيش سدا منيعا بوجه من يريد العبث بأمن الوطن