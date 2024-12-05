الجيش السوري يصفي نحو 300 مسلح في إدلب وحلب وحماة خلال 24 ساعة

وقال إغناسيوك في إحاطة صحفية: "تواصل القوات الجوية الفضائية الروسية تقديم الدعم للجيش العربي السوري في عملياته لصد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب".

وأضاف: "وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية ضربات صاروخية وجوية على تجمعات المسلحين ومراكز قيادتهم ومخابئهم، وتم القضاء على ما لا يقل عن 300 إرهابي، وتدمير 9 أنظمة صواريخ متعددة الإطلاقات، و7 دبابات، و28 مركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مركز قيادة ومستودع ذخيرة ومستودع طائرات مسيرة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربي السوري والروسي قضى على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ويواصل تدمير آلياتهم ومواقعهم في المنطقة.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي، لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

وأعلن الجيش السوري اليوم الخميس، الانسحاب من قلب مدينة حماة وإعادة الانتشار في محيطها وسط معارك مع حشود كبيرة من الجماعات المسلحة وعلى عدة محاور، حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن.

كما أعلن مصدر عسكري سوري يوم الخميس، تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية في أجواء دمشق وإسقاط مسيرتين دون وقوع ضحايا أو إصابات.