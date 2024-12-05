قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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طائرات الاحتلال تستهدف منطقة تلة قليبو شمال قطاع غزة
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية
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مدفعية الاحتلال تقصف شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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الاحتلال يقوم بنسف وتفجير مبان سكنية بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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آليات الاحتلال تجدد اطلاق النار تجاه شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة
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الجيش السوري مدعوما بالطيران الروسي يصفي300 مسلح بادلب وحلب وحماة
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كتائب الاقصى:قصفنا تموضعا لجنود العدو في محور نتساريم بصاروخين"107"
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الجيش السوري يستهدف كامل خطوط انسحاب المسلحين من ريف حماة لادلب
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مقتل عناصر 3 مجموعات مسلحة اثناء فرارهم من محور الاربعين-مزيريب بحماة
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مقتل وجرح عشرات المسلحين بوقوعهم بكمائن لدى محاولتهم الخروج من حماة