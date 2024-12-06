قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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لافروف: هناك من يقول إن "إسرائيل" لا تريد ان تكون غزة تحت متابعة مكثفة
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لافروف: هناك من يقول إن "إسرائيل" مهتمة بتفاقم الوضع في سوريا
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لافروف: نود ان نبحث مع تركيا وايران من يدعم المجموعات المسلحة في سوريا
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لافروف: لدينا معلومات عمن يدعم المسلحين الذين سيطروا على مناطق بسوريا
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لافروف: نود ان نناقش الحاجة للعودة الى التطبيق الصارم للاتفاقات حول إدلب
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لافروف: آمل ان يكون اللقاء مع نظيريّ التركي والايراني في الدوحة
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لافروف: اتفقت مع نظيريّ التركي والايراني على محاولة اللقاء هذا الاسبوع
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لافروف: قلقون جدا بعدما حدث في حلب وضواحيها
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لافروف: الولايات المتحدة تقوم بدعم توجهات الانفصال في شرق سوريا