الجامعة العربية تؤجل اجتماعها الوزاري الطارئ حول غزة وسوريا

وقالت الجامعة مساء الخميس، إنه تم تأجيل الاجتماع الطارئ إلى موعد لاحق، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الجامعة قد أرسلت إشعارات للصحفيين بعقد الدورتين الطارئتين بشأن غزة وسوريا، قبل أن تعلن قرارها المفاجئ.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد دورة غير عادية يوم الأحد بناء على طلب دولة فلسطين، مشيرا إلى أن الطلب حظي بتأييد معظم الدول العربية لعقد المجلس الطارئ.

وأضاف العكلوك في تصريحه، أن انعقاد الاجتماع "يأتي متابعة لقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض نوفمبر الماضي، بهدف تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما يقرب من 14 شهرا متواصلة"

وأشار إلى "إمعان العدوان الإسرائيلي الغاشم في ارتكاب مجازر دموية بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، وإلى تهديدات وزراء في حكومة الاحتلال بتقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، وجرائم التهجير القسري والتجويع التي تنفذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضتها إسرائيل في القطاع".

كما كان مقررا عقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري، لبحث الأوضاع في سوريا، بطلب من دمشق - بحسب التلفزيون السوري- وذلك على خلفية الهجوم الارهابي الذي يشهده الشمال السوري.