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شهداء ومصابون بقصف مشروع بيت لاهيا شمالي غزة

شهداء ومصابون بقصف مشروع بيت لاهيا شمالي غزة
الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم الخميس، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة المقيد يؤوي نازحين من عائلة الشلفوح، في شارع مدارس السوق بمشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,580 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,739 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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