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إصابة طفل برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون شمالي رام الله

إصابة طفل برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون شمالي رام الله
الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أصيب طفل (16 عامًا)، مساء الخميس، برصاص جيش الاحتلال، في مخيم الجلزون، شمالي رام الله، فيما احتجزه الجيش عدة ساعات.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن في بيان، أن جيش الاحتلال سلم طواقمها في رام الله، فتى مصابًا بالرصاص الحي في الفخذ، يبلغ من العمر 16عامًا، كان قد أصيب به في مخيم الجلزون، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج”.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون، أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة الطفل، الذي احتجزه الجيش عدة ساعات، قبل تسليمه للهلال الأحمر.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال قرى وبلدات ومخيمات بالضفة، لاعتقال من يصفهم بالمطلوبين، وتندلع إثر ذلك مواجهات مع الشبان، تسفر غالبا عن إصابات.

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