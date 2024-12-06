بعد تصنيفها كأراضي تابعة له.. كيان الاحتلال يصادر 24 ألف دونم بالضفة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن القناة 14 الإسرائيلية قولها، إن هذا الإعلان يعد خطوة دراماتيكية، من المتوقع أن تؤثر على التخطيط الإقليمي وتغير وجه المنطقة.

وقال سموتريتش: “في الوقت المناسب، أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 24 ألف دونم من أراضي الدولة جديدة في الضفة الغربية”.

وأردف “هذه العملية تخلق تسلسلاً استيطانيًا، وتبني احتياطيات من الأراضي لكيان اسرائيل لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وضمانات بأننا سنواصل تعزيز المستوطنات، ونحن هنا لنبقى”.

ووفق القناة 14، ستكون مستوطنة “معاليه أدوميم” أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، مع توسيعها بمساحة 2600 دونم باتجاه الجنوب، مما سيخلق سلسلة استيطانية تصل إلى مستوطنة “كيدار”.

وستضاعف مستوطنة “مجدال عوز” مساحتها بإضافة 281 دونما، حيث سيتم بناء 500 وحدة سكنية على المدى القصير.

وفي جنوب الخليل، ستوسع مستوطنة “سوسيا” مساحتها 109 دونمات، وسيقام عليها مبان صناعية، بحسب القناة 14.

وفي غور الأردن، ستتوسع مستوطنة “يفيت” بمساحة تزيد عن 20 ألف دونم.

وتعد الخطوة الحالية هي واحدة من أكبر الخطوات في العقود الأخيرة، منذ اتفاقيات أوسلو.

وحتى العام الماضي، تم الإعلان عن حوالي 50 ألف دونم فقط كأراضي دولة.

ويشكل هذا الإعلان ما يقرب من نصف مساحة الأراضي المعلنة منذ عام 1993.