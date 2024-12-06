قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يتوجه لبغداد لاجراء مشاورات حول سورية
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وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يتوجه لبغداد لإجراء مشاورات حول سورية
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وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يغادر طهران متوجها إلى العاصمة بغداد
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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي يغادر طهران متوجها إلى العاصمة بغداد
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استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي في خربة العدس شمالي رفح
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية
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جيش الاحتلال يقصف مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
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جيش الاحتلال يطلق النار بشكل مكثف غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة