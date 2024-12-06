مسؤول عسكري 'إسرائيلي' سابق: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة مع حماس

العالم - الاحتلال

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، مع الجنرال آيزنكوت، تمنى من خلالها أن يكون مخطئا لكن نتنياهو بحسب رأيه لا يريد صفقة تبادل شاملة مع حركة حماس.

وأوضح غادي آيزنكوت، الذي كان عضوا سابقا بمجلس الحرب الصهيوني على غزة، أن كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متفقة على أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل شاملة مع حماس.

وكانت هيئة البث العبرية قد أوضحت ان هناك حالة من التفاؤل الحذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل، موضحة أن أعضاء المجلس الأمني الوزاري "الكابينيت" بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن صفقة التبادل.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".