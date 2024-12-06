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وزير الخارجية الإيراني يصل بغداد

وزير الخارجية الإيراني يصل بغداد
الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية "عباس عراقجي" الى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين.

العالم - ايران

وتتمحور المحادثات التي سيجريها عراقجي في العاصمة العراقية مع كبار المسؤولين العراقيين حول التطورات الجارية على الساحة السورية.

وتفيد التقارير الواردة ان اجتماعا سيعقد اليوم في العاصمة العراقية بمشاركة وزراء خارجية ايران والعراق وسوريا يتناول المستجدات على الساحة السورية وتظافر الجهود لمواجهتها.

ووصل وزير الخارجية السوري مساء أمس الخميس إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور الاجتماع.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، تتعرض سوريا لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

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