حماس تعلق على مصادرة الاحتلال نحو 24 ألف دونم لتوسيع الاستيطان بالضفة

العالم - فلسطين

جاء ذلك في بيان لحركة حماس – الجمعة- تعقيبا على ما أعلنه وزير مالية الاحتلال الإرهابي بتسلئيل سموتريتش، عن مصادرة نحو 24 ألف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لمصلحة الضم والتوسع الاستيطاني.

وقالت حماس إن هذا الإعلام يؤكد مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية.

وشددت على أن هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، والتي يرافقها تزايد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل وتطهير الأرض والمقدسات، فثبات شعبنا سيفشل مخطط الضم والتهجير، مهما كلف ذلك من تضحيات.

وجددت التأكيد بأننا وشعبنا الفلسطيني وفصائلنا وقوانا الحية كافة مستمرون في معركة الحرية والتصدي لمخططات الاحتلال، التي لن تغير حقائق التاريخ.