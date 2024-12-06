هناك دعم شعبي كبير للجيش السوري في مواجهة الارهاب

العالم _ مراسلون

وقال حسام زيدان مراسل العالم في دمشق ان الشعب السوري وتحديدا في المنطقة الوسطى قد عاصر الحرب السورية كاملة وكان هناك عدة صدمات قد لحقت به في تلك المناطق، ولكن هنا في بيت القصيد الشعب السوري استطاع أن يلملم جراحه.

وتابع مراسل العالم ان هناك التفاف شعبي كبير حول قرار الحكومة السورية في متابعة المواجهة بالطريقة التي يفرضها الميدان على القيادة العسكرية لاتخاذ القرار.

واكد ان الشعب السوري ملتف حول قيادته وجيشه، مضيفا ان المساندة الشعبية كبيرة ان كان داخل حماة او اريافها او في حمص.

ونوه مراسل العالم الى ان الاهالي كانوا كتفا الى كتف في بعض المناطق في مواجهة المجموعات الارهابية، حيث تسلح الاهالي وتطوعوا ضمن الجيش السوري لمواجهة الهجمات الارهابية في ريف حماة الغربي وريف حمص الشمالي ومناطق اخرى.

هذا واعاد الجيش السوري التموضع والانتشار بعد ساعات من دخول الجماعات المسلحة الى مدينة حماة.

ومكنت اجراءات تكتيكية بحسب دمشق، الجيش السوري تحت غطاء جوي روسي ضخم، من استعادة مطار حماة بشكل كامل واللواء سبعة ثمانين، وقرى خطاب ومعردس في ريف حماة الشمالي الغربي.