شاهد.. احتجاجات في نيويورك أمام فندق يقيم فيه 'غالانت' تطالب باعتقاله

العالم - الاحتلال

ورفع المتظاهرون أمام فندق بارك لين بمنطقة مانهاتن، لافتات مطالبة بمحاسبة غالانت واعتقاله فورا، معبّرين عن تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي منذ أكثر من عام.



وطالب المحتجون باعتقال غالانت، استنادا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



ولم تتضح أسباب زيارة غالانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه قاد حرب الإبادة منذ بدايتها في 7 أكتوبر لعام 2023، ودفع باتجاه اجتياح جنوب لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتمت إقالته في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر معارضته قانون إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.





رفع المتظاهرون لافتات مطالبة بمحاسبة غالانت واعتقاله فورا- إكس

وفي 21 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة المذكرتين بحق رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023.



ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، فيما الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.



وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بغزة، أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.