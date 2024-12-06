هكذا يحاول الاحتلال مساعدة الجماعات الارهابية في سوريا

العالم _ مراسلون

أفادت مراسلة قناة العالم في دمشق دارين فضل انه خرج معبرا جوسية والعريضة بشكل كامل عن الخدمة نتيجة الغارات الاسرائيلية على هذه المنطقة.

واضافت مراسلة العالم ان معبر جوسية كان يربط الحدود السورية باللبنانية، مشيرة الى ان الحكومة السورية كانت قد اعادت معبر جوسية الى الخدمة امام حركة النازحين اللبنانيين الذين كانوا في سوريا من اجل العودة الى بلادهم.

وأكدت مراسلة العالم ان هدف الاحتلال من هذا العدوان مساعدة الجماعات الارهابية في سوريا ورفع معنوياتهم من منطقة حمص واريافها.

ومنذ 26 أيلول، كثف الاحتلال الصهيوني بشكل ملحوظ عدوانه على سوريا حيث تم إحصاء أكثر من 88 هجوما وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

هذا وشنت المجموعات الإرهابية منذ صباح 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وبدعم من بعض الدول، هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في شمال غرب وغرب وجنوب غرب حلب.