قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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مصادر فلسطينية: اصابات بمواجهات في بلدة بيت فوريك في نابلس
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قصف مدفعي اسرائيلي على منطقة المصلبه بحي الزيتون وسط قطاع غزة
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وزير الخارجية الايراني يشيد بمساعي العراق لانهاء الصراعات وتهدئة الاوضاع
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رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية سيادة الاراضي السورية
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رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية سيادة الأراضي السورية
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رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث بسوريا يهدد أمن المنطقة كما في غزة ولبنان
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رئيس الوزراء العراقي: موقف العراق الرسمي هو مع أمن سورية واستقرارها
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رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التطورات في المنطقة
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وحدات الجيش السوري ترد على اعتداء ارتكبه مسلحون محليون في ريف درعا
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رويترز: اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران بالدوحة عن الوضع السوري غدا