مليونية 'ثابتون مع غزة' في العاصمة اليمنية صنعاء

العالم - اليمن

وجاي في البيان الختامي لهذه المليونية: نحيي صمود وثبات المجاهدين في فلسطين ونشيد بعملياتهم وضرباتهم النوعية المنكلة بالعدو.



وأكد البيان أن "اليهود الصهاينة هم عدونا الأول، وجرائمهم بغزة وتدنيسهم للمقدسات وإحراقهم للقرآن الكريم شواهد على ذلك".



وتابع البيان: لن نقبل بأن تكون أمريكا أو "إسرائيل" هي من تحدد لنا من نعادي ومن نوالي.



واضاف البيان مخاطبا ترامب بشأن تهديده الأخير للمقاومة الفلسطينية: نحن وكل مجاهدي أمتنا لا نخشى وعيد أمريكا وجحيمها ولا نفرح برضاها وجنتها.



وبارك البيان العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية العراقية التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني.



ودعى البيان الامة العربية والإسلامية للحذر من مكائد أمريكا الرامية لتفكيك الأمة وإغراق المسلمين في نزاعات ومشاكل ثانوية.



كما دعى الأمة للقيام بمسؤوليتها وواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث في غزة.

وعبر البيان عن اسفه للمواقف المخزية لبعض الأنظمة العربية والإسلامية التي جعلت من نفسها جسر عبور وإمداد للعدو في الوقت الذي يجوع فيه أهل غزة.