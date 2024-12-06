قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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وزير الخارجية العراقي: يجب اعطاء دور للدبلوماسية لمعالجة الازمات الاقليمية
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وزير الخارجية العراقي: العراق يدعم مبادرات تحقيق التوازن والاستقرار بالمنطقة
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مسيرة كوادر كابتر للاحتلال تطلق النار بمفترق القرم في جباليا شمالي القطاع
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الصحة العالمية: الهجوم على المستشفيات بغزة قضية تخالف القانون الانساني
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الرئيس العراقي: تطورات الاحداث في سوريا هي موضع إهتمام شديد
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الرئيس العراقي يؤكد على موقف بلاده الداعم لترسيخ الاستقرار بالمنطقة
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شهداء ومصابون اثر قصف الاحتلال مواطنين بمخيم البريج وسط القطاع
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مصادر اعلامية: الدفاعات السورية تتصدى لمسيرات في اجواء حمص
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وصول نحو 30 شهيدا الى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع منذ فجر اليوم
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الخارجية الروسية: اجتماع صيغة دول أستانا يعقد يوم غد السبت في قطر