الرئيس العراقي يؤكد دور بلده الثابت في تعزيز السلّم والأمن الدوليين

العالم _ إيران

وأشار رشید في بيان، إلى "ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها"، مؤكداً "أهمية استمرار التشاور والتنسيق وبما يحفظ السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ووضع خطة مدروسة لمنع تداعيات الأحداث المتسارعة في المنطقة".

وأكد رشيد، "موقف العراق الداعم لترسيخ الاستقرار في المنطقة وجهوده الرامية إلى منع توسع دائرة الصراع"، موضحاً أن "تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مبيناً دور العراق الثابت في تعزيز السلّم والأمن الدوليين".

من جانبه أشاد وزیر الخارجية الإيراني "عباس عراقجي "بمساعي العراق من أجل إنهاء الصراعات وتهدئة الأوضاع وبما يخدم شعوب المنطقة واستقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي".

ووصل"عباس عراقجي" اليوم الجمعة إلى العاصمة العراقية بغداد قادما من طهران في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً يجتمع فيها مع نظيريه العراقي والسوري لمناقشة اخر التطورات في الوضع السوري.