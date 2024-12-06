وزير الخارجية الإيراني: هدفنا دعم سوريا

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في ردّه على سؤال من إحدى الوسائل الإعلامية العراقية، أن إيران اتفقت مع المسؤولين العراقيين خلال اللقاءات على تعزيز المشاورات بشأن الملف السوري.

وأضاف أن هدفنا هو تعزيز التشاور والتنسيق لدعم الحكومة والشعب السوري، وتكثيف التنسيق في المواقف السياسية المشتركة.

وأكد عراقجي أن المشاورات مع الحكومة العراقية ستستمر لتعزيز التنسيق المشترك. كما شدد على أن إيران مستعدة بالكامل لدعم الحكومة، الشعب، والجيش السوري بالقدر اللازم.

وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي يعُقد في بغداد، ويضم وزراء خارجية إيران، سوريا، والعراق، حظي بترحيب رئيس جمهورية العراق.