عراقجي: عدم استئصال جذور الإرهاب يحول سوريا لقاعدة لجماعات الإرهاب

العالم _ ايران

والتقى عباس عراقجي، الیوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" خلال زيارته لبغداد.

وأكد عراقجي خلال اللقاء، أن دعم كافة دول المنطقة لسوريا والعراق أمر ضروري وحيوي لمحاربة الإرهابيين وهزیمتهم.

وأشار إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة المشاورات بين البلدين في ظل الوضع الحساس الراهن وقال: إن العراق حكومة وشعبا یحمل ذكريات مريرة للغاية عن انتشار ظاهرة الإرهاب الشريرة وقد شهدنا الكثير من الجهود والتضحيات التي بذلها الشعب والحكومة والمرجعیة الدینیة في العراق للتغلب على تلك الظروف الصعبة وهزيمة الإرهاب.

وأشار عراقجي إلى عملية المتابعة الأخيرة لتطوير العلاقات بين البلدين، وأكد الإرادة الجادة للرئيس الإيراني في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.

ووصل وزير الخارجية "عباس عراقجي" الى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، تتعرض سوريا لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.