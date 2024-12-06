قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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شهيد وعدة اصابات بقصف الاحتلال مواطنين شمال رفح جنوبي القطاع
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مراسلة العالم: الطيران السوري يستهدف مواقع المسلحين بريف حمص
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مصادر فلسطينية: غارة جوية للاحتلال تستهدف مدينة غزة
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 105 اميال غرب اليمن
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 105 اميال غربي اليمن
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4 شهداء وعدة جرحى بقصف اسرائيلي على مواطنين بحي الزيتون وسط القطاع
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ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم الى 35 شهيدا
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مصدر عسكري سوري: مشاهد الانفجارات بمقر الاركان وسط دمشق مفبركة
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مراسلة العالم: لا صحة لانباء حول وقوع انفجار بساحة الامويين في دمشق
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مراسل العالم: الاردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا