الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. النازحون يحلمون بالحصول على خيمة تقيهم برد الشتاء

الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

نازحون من شمال غزة خرجوا يفترشون الأرض في مدينة غزة وينتظرون الحصول على خيام تقيهم برد الشتاء في ظل استمرار عمليات النزوح القسرية للمواطنين من بلدة بيت لاهيا.

العالم - مراسلون

من احد المخيمات قيد الانشاء لايواء النازحين من شمال قطاع غزة، حيث خرجت عشرات الاسر من شمال قطاع غزة الى المدينة، وينتظرون الحصول على خيمة لتقيمهم قسوة الشتاء.

وهذه الاسرة هي نموذج حيث اخرجها الاحتلال من منزلهم دون ان يحملوا معهم مسلتزماتهم الشخصية، ويتواجدون من اجل الحصول على خيمة.

وقالت سيدة فلسطينية "نزحنا وجئنا الى هنا ولا نجد خيمة او مكان نمكث فيه، منذ 3 ايام وانا جالسة هكذا ولا احد يهتم، لدى ولدين اسرى واخر مصاب واربي 8 اطفال بعد ذهاب ابائهم وهذا هو حالي، مطالبنا هي الحصول على طعام وشراب وملابس واغطية وفراش فنحن لا نملك اي شيء".

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مليونية 'ثابتون مع غزة' في العاصمة اليمنية صنعاء

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

سلطات الأردن تمنع 'إقامة عزاء' لشهداء عملية البحر الميت