شاهد.. حناجر الاردنيون تصدح "القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين"

العالم - مراسلون

تظاهر آلاف الأردنيين للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لجميع قرارات حكومة الاحتلال الاسرائيلي المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، احتلال المزيد من أراضي الضفة الغربية بهدف تهويدها وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينين معتبرين ان هذا الأمر هو بمثابة إعلان الحرب.

واكد المراقب العام لجامعة الاخوان المسلمين، مراد العضايلة، ان " اليوم الشعب الاردني يؤكد انه لن يقبل بضم القدس والضفة الغربية ولن يقبل بتهويد المسجد الاقصى وسيوكد ان هذه الاعلانات هي اعلان حرب وان محاولة للمساس بالمسجد القصى او الضفة الغربية او تهجير الشعب الفلسطيني ستكون اعلان حرب وانهاء للمعاهدات مع هذا الكيان ان شاء الله".

وعبر أعضاء في مجلس النواب الأردني عن دعمهم للمطالب الشعبية بضرورة ان يكون الموقف الرسمي الأردني اكثر صلابة وحزم في وجه قرارات سلطات الاحتلال بتهويد المزيد من المناطق في الضفة الغربية.

وقال عضو مجلس النواب الاردني، قاسم القباعي، ان "الاردن الرسمي يرفض اي تهويد للارض في الضفة الغربية لكن مجلس النواب باعتباره ممثل للشعب الاردني ورغباته سيحاول بكل شكل ممكن حث الحكومة على اتخاذ مواقف صلبة ضد هذا الكيان وامام هذه العجرفة والتهويد وابتلاع الارض من جانب واحد".

وتأتي هذه المظاهرات الشعبية في الذكرى السابعة لإعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل ابيب المحتلة إلى القدس الأمر الذي يرى فيه المراقبون بانه تصفية للقضية الفلسطينية.