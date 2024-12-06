قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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منوعات
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مراسلة العالم: هدوء حذر يعم مدينة درعا جنوب سوريا
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مصادر سورية: قسد ستنتشر على الطريق من دير الزور الى الميادين والبوكمال
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مراسل العالم: المضادات الارضية السورية تتصدى لمسيرات في اجواء حمص
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عراقجي: ايران ستشارك بكافة الاجتماعات حول مكافحة الارهاب
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عراقجي: اشكر العراق لمبادرته حول اقامة اجتماعة موسعة لمكافحة الارهاب
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عراقجي: يجب ان ننسق فيما بيننا لدحر الارهابيين
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عراقجي: يجب ان لا نميز بين بلد واخر في مكافحة الارهاب
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عراقجي: الارهاب لا يعرف حدودا ويجب تجاوز الحدود لمواجهته
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عراقجي: التهديدات الارهابية بسوريا تهدد المنطقة باجمعها
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عراقجي: ايران كانت دائما داعمة الى سوريا على كافة الصعد