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'لجان المقاومة': المذبحة في كمال عدوان تكشف حالة عجز وتماه مع الاحتلال

'لجان المقاومة': المذبحة في كمال عدوان تكشف حالة عجز وتماه مع الاحتلال
الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن المذبحة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المرضى ومرافقيهم في مستشفى كمال عدوان، تكشف حالة العجز والصمت المخزي والتماهي مع الكيان الإسرائيلي المارق وتشجيعه على ارتكاب المجازر والتطهير العرقي بحق شعبنا في عموم قطاع غزة. 

العالم - فلسطين

وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحفي، يوم الجمعة، أن المجزرة الإسرائيلية في مستشفى كمال عدوان تؤكد ما جاء بتقرير منظمة العفو الدولية بأن الاحتلال يرتكب عن عمد إبادة جماعية ضد شعبنا، وهو رسالة جديدة للمجتمع الدولي المنافق بإستمرار مجرمي الحرب من قادة الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب بدعم وقرار وسلاح أمريكي دون اكتراث لقرارت المحاكم الدولية.

ودعت لجان المقاومة، إلى تحرك فعلي واسع من المؤسسات القضائية الدولية والأممية المختلفة، وكل الشعوب الحرة من أجل حماية المدنيين ووقف هذه الإبادة، ومحاسبة قادة الكيان الإسرائيلي على جرائمهم ضد الإنسانية.

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