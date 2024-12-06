قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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مراسلة العالم: بدء قوات قسد بالانتشار بمعبر البوكمال الحدودي مع العراق
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الاحتلال يستهدف منزلا في دير البلح وسط القطاع
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مراسلة العالم: قسد عبرت من معبر الصالحية باتجاه طريق دمشق دير الزور
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مراسلة العالم: قسد بدأت الانتشار من مدخل البانوراما باتجاه الهريبشة
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مصادر لبنانية: مدفعية الاحتلال تستهدف اطراف بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان
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الاعلام العبري: دوي صفارات الانذار بمنطقة عسكرية في الجليل الغربي
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مصادر فلسطينية: استشهاد مدني اثر قصف الاحتلال رفح جنوبي قطاع غزة
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طيران الاحتلال يستهدف دير البلح وسط قطاع غزة
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مراسلة العالم: هدوء حذر يعم مدينة درعا جنوب سوريا
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مصادر سورية: قسد ستنتشر على الطريق من دير الزور الى الميادين والبوكمال