ألمانيا ترفض تقرير أمنستي حول ارتكاب الكيان المحتل إبادة جماعية في غزة

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وزعم وزير الخارجية الألماني، سيباستيان فيشر، أمام صحافيين لدى سؤاله عن تقرير المنظمة، أن "مسألة الإبادة الجماعية تفترض مسبقا نية واضحة للقضاء على مجموعة عرقية. ما زلت لا أرى أي نية واضحة من هذا النوع وبالتالي لا يمكنني الاتفاق مع استنتاجات التقرير".

وادعى الوزير الألماني أنه "نأخذ الاتهامات الواردة في التقرير على محمل الجد إلى حد كبير ونقوم بتحليلها حاليا".

ونشرت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ مقرا في لندن، تقريرا من 300 صفحة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أن استنتاجاتها مبنية على صور الأقمار الصناعية التي توثق الدمار، والعمل الميداني والتقارير الميدانية من أهالي غزة، إلى جانب التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين عن إدارة الهجوم العسكري الإسرائيلي، التي تدعو "إلى ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو تبررها".

وأدت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 14 شهرا إلى استشهاد 44 ألفا و612 فلسطينيا وإلى 105 آلاف و834 مصابا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم.