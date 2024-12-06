قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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مراسلة العالم: الجيش السوري ينتشر على اطراف درعا لتأمينها من اي خروق
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الناطق باسم الحكومة العراقية: تقسيم سوريا هو خط احمر بالنسبة للعراق
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الناطق باسم حكومة العراق: يجب التحرك سياسيا لاحتواء الازمة في سوريا
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6 شهداء واكثر من 30 اصابة اثر قصف الاحتلال منزلا بالنصيرات وسط القطاع
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مصادر لبنانية: الاحتلال ينفذ تفجيرات ضخمة في بلدة يارون جنوبي البلاد
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الصحة الفلسطينية: الهجوم اسفر عن استشهاد طفل واصابات عديدة
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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع
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وزراء خارجية ايران وسوريا والعراق: لا خيار سوى التنسيق والتعاون والتشاور
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وزراء خارجية ايران وسوريا والعراق: احداث سوريا تهدد امن شعوب المنطقة
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قصف مدفعي للاحتلال يستهدف شمال وشمال غربي النصيرات وسط القطاع