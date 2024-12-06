قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الخارجية الكندية: ندعو مواطنينا إلى مغادرة سوريا الآن
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الخارجية الامريكية تدعو مواطنيها إلى مغادرة سوريا الآن
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مصادر لبنانية: جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في مدينة الخيام جنوب لبنان
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63 شهيدا وعشرات الجرحى في غزة.. ومجزرة مروعة في النصيرات
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المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على كامل مدينة درعا
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وزير خارجية إيران: كل دول المنطقة تتفق على دعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها
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21 شهيدا وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في النصيرات وسط القطاع
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الجيش السوري: نفذنا عملية نوعية باتجاه الدار الكبيرة-تلبيسة-الرستن
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غارة إسرائيلية على مجرى نهر الليطاني بين زوطر الشرقية ويحمر في جنوب لبنان
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الصحة في غزة: الاحتلال يكثف استهدافه لمستشفيات شمال غزة