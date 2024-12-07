قناة العالم
السبت ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
وزير الخارجية الإيراني يزور قطر للمشاركة في اجتماع "آستانا" ومنتدى الدوحة
عاجل
غارات جوية عنيفة للاحتلال على جنوب شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة
عاجل
الاحتلال يعلن عن اطلاق صاروخ من اليمن تجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة
عاجل
قصف جوي ومدفعي للاحتلال على بيت لاهيا بشمال قطاع غزة
عاجل
آليات الاحتلال تطلق نيرانها على شمال وشرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
عراقجي يصل الدوحة للمشاركة في اجتماع أطراف آستانا ومنتدى الدوحة
عاجل
دوي انفجارات ضخمة تسمع شمالي قطاع غزة نتيجة عمليات نسف مباني
عاجل
المضادات الارضية السورية تتصدى لمسيرة في أجواء حمص
عاجل
الجماعات المسلحة: سيطرنا على كامل مدينة درعا و80% من محافظتها
عاجل
الخارجية الكندية: ندعو مواطنينا إلى مغادرة سوريا الآن