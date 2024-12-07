جريمة اسرائيلية في النصيرات باغتت النساء والاطفال

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في ديرالبلح محمد البلبيسي، ان غزة، شهدت مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي خلال اليوم الـ428 من العدوان، تخللها سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحی في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأشار مراسل العالم الی قصف اسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة النادي في مخيم النصيرات بشكل مباغت ومفاجئ في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، ما أدی الی ارتقاء 21 شهيداً جلهم من الاطفال والنساء.

وأوضح مراسل قناة العالم ان المنزل المستهدف، يقع في منطقة بلوك سي وقد أدی استهدافه الی اصابة العديد من المواطنين بحكم ان المنزل، ملاصق لعدة منازل اخری.

وقال مراسل العالم ان عمليات البحث جارية عن مفقودين وناجين محتملين تحت ركام المنزل.

وأضاف مراسل العالم ان جثامين شهداء المجزرة نقلت الی مستشفيات العودة و شهداء الاقصی.