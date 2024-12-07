إيران وقطر تؤکدان على تعزيز التعاون الثنائي

العالم- ايران

وخلال اتصال هاتفي بحث وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني" مع "عباس عراقجي" آخر التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات الأوضاع في سوريا.

كما بحث الجانبان خلال هذا الاتصال مجالات التعاون بين البلدين وسبل توسيعه وتعزيزه.

وجدد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، موقف دولة قطر الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها.