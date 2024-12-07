التلفزيون السوري: ضربات على تجمعات المسلحين بريف حمص

العالم-سوريا

هذا وصرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في يوم واحد، تم القضاء على ما يصل إلى 200 مسلح و15 مركبة مدرعة، وطائرتين من طراز "ملرز"، و15 طائرة من دون طيار، ومركزي تحكم، وسبعة مستودعات.

وقال في المؤتمر الصحفي: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية هجمات صاروخية وقنابل على أماكن تجمع المسلحين ومستودعات الذخيرة في محافظات إدلب وحماة وحلب، ما يصل إلى 200 مسلح و15 مركبة قتالية مدرعة وتم تدمير طائرتين من طراز "ملرز" ومدفعي هاون و43 وحدة من معدات السيارات وتسع دراجات نارية و15 طائرة من دون طيار ونقطتي مراقبة وسبعة مستودعات للمواد".