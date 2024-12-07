وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمير قطر في الدوحة

العالم-ايران

والتقى وزير الخارجية الإيراني أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، على هامش منتدى الدوحة واجتماع وزراء خارجية "عملية أستانا" اليوم السبت، حيث بحث الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية، لا سيما التطورات الأخيرة في سوريا.

وفي وقت سابق، التقى عراقجي نظيره التركي "هاكان فيدان"، وناقش الجانبان وتبادلا الآراء حول اجتماع وزراء خارجية ومنتدى الدوحة.

وكان عراقجي قد غادر بغداد متوجها إلى الدوحة فجر اليوم السبت، في ختام زيارته إلى العراق والمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية إيران وسوريا والعراق للبحث حول التطورات الاخيرة في سوريا.

وزار عراقجي العراق أمس الجمعة، وتشاور أولا مع نظيره العراقي "فؤاد حسين"، ثم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، والرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد".

وأعلن عراقجي، يوم الأربعاء الماضي، في تصريح على هامش اجتماع الحكومة: ان اجتماع وزراء خارجية "عملية أستانا" سيعقد في قطر نظرا لحضور وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في منتدى الدوحة، علما بان قطر لن تشارك في هذا الاجتماع.