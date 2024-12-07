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مصدر ميداني:دخول الجيش السوري الى تلبيسة والرستن مسألة وقت

مصدر ميداني:دخول الجيش السوري الى تلبيسة والرستن مسألة وقت
السبت ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر ميداني لقناة العالم ان الجيش السوري والقوات الصديقة والرديفة تسيطر على قرى الدار الكبيرة وباتت تلبيسة والرستن والغنطو بحكم الساقطة نارياً والدخول إليها مسألة وقت. 

العالم-سوریا

وبحسب المصدر ذاته فقد بدأت العملية بالسيطرة على بلدة الخالدية والتي تتبع للدار الكبيرة والمشرفة عليها فيما دخلت القوات من ميمنة الخالدية وتعاملت مع الرستن وتلبيسة بالوسائط النارية باستهداف مقرات المجموعات المسلحة وتحركاتها وأي مصدر امداد.

وكشف المصدر الميداني عن وساطات لوجهاء بلدة تلبيسة تؤكد وقوف البلدة مع الجيش ورفضهم سلوكيات المجموعات الخارجة عن القانون.

وبحسب المصدر ذاته فقد طلب الوجهاء دخول الجيش الى البلدة مع استبعاد أي فكرة للتسوية وقرار الجيش المتابعة وجعل المنطقة طوق أمن لمدينة حمص من الجهة الشمالية.

وبحسب المصدر الميداني فقد أمنت القوات طوق ناري قوي شرقي حمص منعاً لأي تطورات بالتزامن مع العمليات العسكرية في الريف الشمالي.

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