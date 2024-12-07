المحرّك الرئيسي فيما يجري بسوريا وأبرز التطورات العسكرية فيها

العالم – العين الإسرائيلية

ويرصد برنامج العين الإسرائيلية التطورات في سوريا التي يوليها الإعلام العبري أهمية كبيرة حيث ينقل عن أحد قادة المجموعات المسلحة المعارضة رغبته بدور إسرائيلي امريكي فعال وراء احد المعلقين الصهاينة أن سوريا باتت تجذب أدوارا لدول كثيرة مشيرا إلى المصلحة الاسرائيلية فيما يجري.

وبحث البرنامج فيما يتعلق بما قاله المعلق الاسرائيلي الذي تحدث عن وجود دور إسرائيلي ومصلحة إسرائيلية في سوريا، وحول دلالات حديثه أكد د. وليد محمد علي المفكر الفلسطيني أن المصلحة الإسرائيلية الأساسية فيما جرى في سوريا، بل هي المحرك الرئيسي"إسرائيل"والولايات المتحدة صاحبة المشروع الأساسي ومعها قوى الغرب كمشارك في سوريا الآن أمام تنفيذ الخطة B في موضوع إحتواء المقاومة على طريق محاولة جادة للقضاء على محور المقاومه إنطلاقا من القضاء على حزب الله، حيث الرأس الحقيقي لمحور المقاومة والميدان.

ولفت محمد علي إلى أن هذا الموقف ليس جديدا ومن لم يكن يقرأ، كان يرى زيارات قيادات ما يسمى المعارضة السورية الى الكيان والعلاقات بينهم لم تكن سرية اطلاقا، ولا نقل الجرحى لهؤلاء الى الداخل وعلاجهم في الداخل، وللأسف هناك من تعاون معه في نقل الجرحى وعلاجهم، وهذا ليس سراً، وبالتالي فإن العلاقة بين هؤلاء والكيان الصهيوني هي علاقة مثبتة بالوقائع وبالوثائق ولا جدال فيه

كما تطرق البرنامج إلى الإتصالات المكثفة الجارية حاليا للتوصل إلى إبرام صفقه لتبادل الاسرى بين حماس والإحتلال الاسرائيلي حيث كشف الإعلام العبري عن مضمون مسودة إتفاق تجري الإتصالات بشأنها تتضمن وقفا لإطلاق نار لمدة محددة وتبادل لإطلاق عدد من الأسرى بين الطرفين.

ضيف البرنامج:

-المفكر الفلسطيني د. وليد محمد علي

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