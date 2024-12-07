محادثات أستانا.. تأكيد على الحوار ووقف فوري للقتال

العالم - بانوراما

وعقب الاجتماع قال عراقجي ان تم الاتفاق ايضا على ضرورة وقف الاقتتال فورا والحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لسوريا.

بدوره جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على دعوة روسيا وتركيا وإيران الحكومة السورية والمعارضة إلى بدء الحوار، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وطالب بضمان بقاء الدولة السورية موحدة وأكد رفض موسكو السماح للإرهابيين بالاستيلاء على الأراضي في سوريا؛ كما عبر عن استمرار دعم بلاده لدمشق عسكريا عبر قاعدتها العسكرية في حميميم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.