قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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عراقجي: ممثل الامين العام للأمم المتحدة بيدرسون انضم للاجتماع في نهايته
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عراقجي: عقدنا اجتماعا جيدا للغاية لوزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا بمسار آستانا
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وصول 3 شهداء الى المستشفى الاوروبي جراء استهداف الاحتلال شرقي رفح
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الدفاع السورية: لا صحة لانسحاب قواتنا الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق
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مصادر عبرية: حدث أمني صعب في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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مصادر أمنية: الطيران السوري يستهدف مستودعات ذخائر للمسلحين في إدلب
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مصادر أمنية: الطيران السوري يستهدف مستودعات ذخائر للمسلحين في3 إدلب
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كبير مستشاري قائد الثورة علي لاريجاني زار سورية امس والتقى الرئيس الاسد
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الى 44664 شهيدا و105976 جريحا
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الصحة بغزة:الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة خلفت 52 شهيدا و142 جريحا