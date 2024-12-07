ايران.. إنجازات فضائية

العالم - باختصار

وضع الصاروخ "سيمرغ" هذا القمر الصناعي في مدار 400 كيلومتر عن سطح الارض، بنجاح.

كما نجح "سيمرغ" بوضع منظومة التنقل المداري "سامان" في مدار الارض بنجاح.

تستخدم منظومة "سامان" لنقل الاقمار الصناعية من المدارات المنخفضة الى المتوسطة.

كما انها تتيح امكانية نقل الحمولة الفضائية الى اعماق الفضاء.

يمكن لهذه الانظمة دفع الاقمار الصناعية الى المدار الجغرافي الثابت على بعد 36 الف كيلومتر عن الارض.

كما تسهم هذه الانظمة في التحكم في الزاوية المدارية للأقمار الصناعية وتوجيهها بدقة نحو اهداف محددة.

وتعمل هذه الانظمة كذلك على تحسين كفاءة إستخدام الوقود وتقليل تكاليف المهام الفضائية.

يعد تشغيل هذه المنظومة خطوة مهمة في مجال ارسال الاقمار الصناعية الى المدار الاضي.

وبذلك تكون ايران قد حققت انجازا كبيرا في مجال الابحاث الفضائية عبر صناعة هذه المنظومة.

الأنظمة المماثلة لمنظومة سامان هي أنظمة "سينتور" في الولايات المتحدة، "فيرغات" في روسيا"، و"أريان" في أوروبا.

تتميز منظومة سامان بتصميمها الذي يلائم إحتياجات البرنامج الفضائي الايراني.

تمهد هذه المنظومة المتطورة الطريق لمهام فضائية ايرانية معقدة في المستقبل.

وكالة تسنيم: حددت ايران هدف الوصول الى المدارات العالية كهدف استراتيجي لبرنامجها الفضائي.