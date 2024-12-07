لافروف:روسيا وتركيا وإيران تدعو إلى وقف فوري للعنف بسوريا

العالم-روسيا

وقال لافروف:روسيا وتركيا وإيران تدعو لبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة.

وأضاف لافروف: من غير المقبول استخدام الإرهابيين لتحقيق أهداف جيوسياسية مثلما يحدث في سوريا وروسيا تدعم الجيش السوري.

وتابع لافروف: سنتخذ مع تركيا وإيران خطوات لضمان تحقيق دعوات خفض التصعيد في سوريا.

وتعليقا على تقارير إعلامية حول سحب روسيا سفنها من قاعدة مدينة طرطوس السورية قال لافروف: الأمر متعلق بمناورات بحرية تجري في البحر الأبيض المتوسط.

وقال انه من الضروري ضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها مع ضمان أمن الحدود بين سوريا وتركيا.

وأكد لافروف على أنه سيتم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ولا شك في ذلك.