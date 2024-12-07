إيران تدعو الحكومة السورية و'المعارضة الشرعية' الی الحوار

العالم-ايران

وقال عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني عقب انتهاء اجتماع أستانا الذي يضم وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في الدوحة: قد عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا في أستانا بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وفي نهاية اللقاء انضم إلى الاجتماع السيد بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف عراقجي: لقد تمت مناقشة القضايا الراهنة في سوريا، وهي قضايا خطيرة للغاية. واتفق جميع المشاركين على ضرورة إنهاء القتال على الفور، واحترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، والرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة.

وتابع عراقجي: والأهم من ذلك كله، يجب أن تبدأ المحادثات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية.

وشدد عراقجي على أن "هذه كانت مطالب اللقاء، وتم الاتفاق على ضرورة التشاور مع الحكومة السورية بهذا الخصوص، كما تقرر أن تتشاور روسيا مع الحكومة السورية وكذلك مع الدول الأخرى.