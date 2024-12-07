قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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مصدر عسكري: القوات السورية تعيد انتشارها بالمنطقة الجنوبية تبعا للمخطط
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اصابات بصفوف "الجرحى وطواقم الصيانة" باستهداف مستشفى كمال عدوان
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اصابات بصفوف "الجرحى والطواقم الصيانة"باستهداف مستشفى كمال عدوان
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طائرات كوادكابتر تستهدف قسم الصيانة بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع
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مصادر طبية: 39 شهيدا بغارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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شهيدان بقصف الاحتلال شقة سكنية في برج المغاري بديرالبلح وسط قطاع غزة
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لاريجاني يؤكد لدى لقائه الرئيس الاسد دعم ايران لسوريا ضد الجماعات الارهابية
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ارتقاء شهيدين بقصف الاحتلال دراجة نارية قرب مفترق ابو حلاوة شرق رفح
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اعلام الاحتلال: قتلى وجرحى بصفوف الجيش بحدث امني في رفح جنوب القطاع
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وزير الخارجية الايراني يلتقي مع اعضاء المكتب السياسي لحماس في الدوحة